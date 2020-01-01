Андрей Стрельцов «Звезда» сыграла вничью в Оренбурге Это первые очки, набранные командой после ухода главного тренера Константина Парамонова Поделиться Поделиться Твитнуть

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Футбольный клуб «Звезда» в гостях сыграл безголевую ничью с ФК «Оренбург-2». Зрители так и не увидели забитых мячей.

Это первые очки, которые команда набрала после ухода с поста главного тренера команды Константина Парамонова. До этого пермяки уступили в Ульяновске «Волге». «Звезда» по-прежнему занимает девятое место в турнирной таблице своей зоны второго дивизиона ФНЛ.

Следующий матч «Звезда» проведёт дома против пермского «Амкара». Дерби состоится 26 сентября.

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