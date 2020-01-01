Олеся Максименко Средняя явка избирателей в Прикамье повысилась до 19,23% На выборы пришла почти 381 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 15:00 18 сентября, проголосовать на избирательные участки Пермского края пришли 380 927 жителей — 19,23% избирателей региона.

Наиболее активно участвуют в голосовании жители Бардымского, Большесосновского и Уинского округов — 35,03%, 33,00%, 31,22% соответственно. Наименьший интерес к выборам проявляют жители Перми (15,07%), Александровского (15,33%) и Краснокамского (17,21%) округов.

В Перми лидером по-прежнему является Ленинский район (20,69%), аутсайдером — Кировский (14,04%), сообщает крайизбирком.

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