Елена Синица С жителя Перми взыскали задолженность за штрафы ГИБДД в размере 135 тыс.руб. В числе основных нарушений — превышение скорости Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: УФССП России по Пермскому краю

Как сообщает пресс-служба краевого УФССП, судебные приставы взыскали с пермяка задолженность за 74 неоплаченных штрафа ГИБДД.

Поясняется, что в числе нарушений были превышение скорости и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Так как добровольно задолженность не оплачивалась, постановления ГИБДД поступили на принудительное исполнение в отделение судебных приставов.





Общая сумма долга по всем исполнительным документам составляла 62 тыс. руб. Из-за того, что долги не были оплачены своевременно, по каждому исполнительному документу было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. В результате сумма задолженности увеличилась более чем в два раза и составила 135 тыс.руб.





Кроме того, судебный пристав вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий с автомобилем должника и предупредил его о возможном ограничении в специальном праве на управление транспортным средством.





Все 74 исполнительных производства окончены фактическим исполнением.

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