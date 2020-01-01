Олеся Максименко
В воскресенье полностью перекроют движение на мосту через реку Полазна
Ограничение связано с ремонтными работами
В управлении автомобильных дорог и транспорта Прикамья сообщают, что в воскресенье, 19 сентября, на трассе Пермь — Березники будет полностью перекрыто движение на участке в районе моста через реку Полазна.
Ограничение связано с тем, что для продолжения ремонта моста необходимо переместить технику и оборудование с левой полосы на правую. По подсчётам, перебазировка займёт от 30 до 40 минут. Движение будет закрыто с 09:00 до 09:40.
На месте будут работать регулировщики, движение транспорта массой до пяти тонн будет организовано через посёлок Полазна.
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