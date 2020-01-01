Олеся Максименко В Ленинском районе Перми принудительно демонтируют 80 вывесок Они не соответствуют требованиям Правил благоустройства Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала августа в Ленинском районе краевой столицы выявлено 112 незаконных вывесок. 32 вывески были приведены в нормативное состояние владельцами, остальные в ближайшее время будут демонтированы в принудительном порядке, сообщает пресс-служба мэрии Перми.

Ранее на улицах Ленина, Пушкина, Луначарского, Спешилова, 25 Октября и Комсомольском проспекте уже убрали 26 вывесок, не соответствующих стандартным требованиям Правил благоустройства.

Кроме того, 30 незаконных вывесок было выявлено в Свердловском районе. 12 из них собственники демонтировали добровольно. Оставшимся владельцам направлены предупреждения об устранении нарушений в течение 10 рабочих дней.

Три вывески — из мягких материалов и в виде бегущих строк — обнаружены в Мотовилихинском районе. Владельцам также были отправлены предупреждения, нарушения они устранили в добровольном порядке.

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