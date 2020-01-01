Олеся Максименко В первый день голосования на избирательные участки Прикамья пришло свыше 250 тыс. человек Средняя явка избирателей составила 12,65% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным крайизбиркома по состоянию на 20:00 17 сентября, явка на избирательные участки Прикамья составила 12,65% — проголосовало чуть более 250 тыс. жителей региона.

Наибольший процент явки зафиксирован в Бардымском округе — 25,74%, а также в Большесосновском (20,51%) и Чернушинском (20,11%) округах.

Аутсайдерами пока являются Пермь, Александровский и Нытвенский округа — 9,9%, 9,96% и 10,13% соответственно.

Самый высокий процент явки в краевой столице демонстрирует Ленинский район — здесь проголосовало 15,58% избирателей, самый низкий показатель — у Кировского района (8,64%).

В крайизбиркоме напоминают также, что 18 и 19 сентября все комиссии работают в штатном режиме с 08:00 до 20:00.

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