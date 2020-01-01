Андрей Стрельцов ВК «Кама» стартовал с поражения в финале Кубка Буробина Пермская команда уступила клубу «Нова» из Новокуйбышевска Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: группа ВК «Кама» "ВКонтакте"

Волейболисты «Камы» уступили «Нове» в первом финальном матче Кубка Буробина. Итоговый счёт: 1:3. Ключевой стала третья партия, в которой пермяки вели в счёте, но не удержали преимущество и проиграли концовку.

В Кубке Буробина участвуют лучшие команды Высшей лиги «А».

Ранее «Кама» выиграла турнир в Санкт-Петербурге и получила право играть в финале в Екатеринбурге вместе с «Локомотивом-Изумруд» (Екатеринбург), Искра (Московская обл.) и Нова (Новокуйбышевск).

Впереди у пермяков еще два поединка.

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