Для малого и среднего бизнеса Прикамья запущен льготный госзайм под 3% годовых Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Микрофинансовая компания Пермского края запустила льготный государственный заем «Антикризисный 2.0». Он предназначен для поддержки предпринимателей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и выдаётся под 3% годовых на пополнение оборотных средств, вложения во внеоборотные активы или на рефинансирование задолженности, отмечают на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Сумма займа — до 5 млн рублей, получить которые можно при наличии движимого или недвижимого имущества. В случае, если такового имущества нет, то под поручительство можно получить до 1 млн. рублей. Претендовать на кредит могут компании, существующие более полугода.

Проконсультироваться и узнать подробности по получению поддержки можно на горячей линии 8-800-300-80-90 или на сайте https://mfk59.ru/.

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