Благодаря дополнительному федеральному финансированию завершены работы на трассе Голдыри-Орда-Октябрьский Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» уже отремонтирована дорога, на которую выделялось дополнительное финансирование из федерального бюджета. Речь идет о дороге Голдыри-Орда-Октябрьский, сообщают в краевом минтрансе.

Автодорога Голдыри-Орда-Октябрьский соединяет четыре муниципалитета региона: Кунгурский, Ординский, Уинский и Октябрьский городские округа. Она обеспечивает транспортную доступность для более чем 90 тыс. человек.



Ремонт участка этой магистрали, на которую были выделены дополнительные средства, уже завершился. Подрядная организация ООО «АБЗ» привела в нормативное состояние участки с 18,6 по 25 км, с 59 по 60, с 65,9 по 68,2, с 97,3 по 97,7 км.



Подрядчик ликвидировал на участках пучины, отремонтировал проезжую часть и обочины, восстановил существующие заездные карманы, остановочные и посадочные площадки на автобусных остановках, отремонтировал бордюры и с установил урны. Дополнительно рабочие установили дорожные знаки и нанесли разметку.



Отметим, протяженность всей трассы, проходящей через четыре муниципалитета, составляет более 90 км. За прошедшие два года (2019-2020) было отремонтировано 76 км автодороги, в том числе в рамках дорожного нацпроекта. В текущем году в нормативное состояние привели еще 10 км.



Также дополнительные средства из федерального бюджета направлены на ремонт еще двух трасс — Пермь-Березники и Оса-Чернушка. Как рассказали в Управлении автомобильных дорог и транспорта Пермского края (курирует ремонт региональных трасс), на обоих объектах работы сегодня уже на завершающей стадии.

В рамках контракта по ремонту трассы Пермь-Березники в порядок приведут около 15 км на участке с 65 по 153 км на трассе Оса-Чернушка — около 10 км на участке с 27 по 76 км. Оба объекта ремонтируют участками, где было наиболее ненормативное состояние.



На трассе Пермь-Березники на сегодняшний день почти полностью завершена укладка асфальтобетона, остались завершающие работы и прохождение лабораторных испытаний. На трассе Оса-Чернушка асфальт уже уложен, ведутся земляные работы (формирование откосов, водоотводных канав). Ремонт обеих трасс будет завершен до конца октября.



Так, на реализацию нацпроекта в Прикамье выделено 2,4 млрд рублей.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина благодаря федеральной поддержке на ремонт дорог в Прикамье увеличивается доступность услуг социальных учреждений: «Мы проводим ремонты, строим новые детские сады, школы и поликлиники — стремимся создать одинаково комфортную среду как в столице региона, так и в территориях. Для этого важно обеспечивать транспортную доступность этих объектов, тогда мы сможем устранить территориальное неравенство».

Напомним, дополнительные федеральные средства в объеме 30 млрд рублей, выделенные в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», доведены 84 субъектам страны. Бюджетные ассигнования выделены из резервного фонда в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1769-р.

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