С 22 сентября временно переносится остановка «кинотеатр Октябрь» в Перми Причина — капремонт Комсомольского проспекта Поделиться Поделиться Твитнуть

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В Перми с 8 часов утра 22 сентября из-за капремонта Комсомольского проспекта переносится остановка общественного транспорта «кинотеатр Октябрь». Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временной остановке возле здания по адресу: Комсомольский проспект, 51.

Как рассказали «Рифею» в городском департаменте дорог и благоустройства, перенос связан с благоустройством тротуара у дома на Комсомольском проспекте, 47.

Пассажирам общественного транспорта и пешеходам рекомендуется быть внимательными.

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