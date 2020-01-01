Новогодние каникулы продлятся у россиян 10 дней Правительство утвердило календарь праздничных дней на 2022 год Поделиться Поделиться Твитнуть

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2022 году.

Так, выходные дни 1 и 2 января, которые приходятся на субботу и воскресенье, перенесены на 3 мая (вторник) и 10 мая (вторник) соответственно.

Кроме того, нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта.

В результате в 2022 году у россиян будет шесть длинных праздников: новогодние каникулы, выходные в честь Международного женского дня, а также выходные по случаю Дня труда, Дня Победы, Дня России и Дня народного единства.

Как следует из представленных данных, в 2022 году россиян ждут новогодние выходные с 1 по 9 января. К ним также стоит добавить 31 декабря, который, согласно постановлению кабмина, с 2021 года также становится выходным. Таким образом, новогодние каникулы продлятся десять дней.

В феврале россиян ожидает выходной в среду, 23 числа, по случаю Дня защитника Отечества.

Вторая рабочая неделя в марте окажется сокращённой из-за длинных выходных в связи с Международным женским днём — с 6 по 8 марта (с воскресенья по вторник).

В мае праздничные выходные по традиции будут состоять из двух периодов. Сначала россиян ожидает отдых с 30 апреля по 3 мая (с субботы по вторник) в честь Дня труда. Такие же длинные выходные продлятся с субботы, 7 мая, по вторник, 10 мая, по случаю Дня Победы.

Третья рабочая неделя июня будет сокращённой, поскольку День России — 12 июня — выпадает на воскресенье. В этой связи россияне будут отдыхать с субботы, 11 июня, до понедельника, 13 июня.

Последний блок длинных выходных намечен на ноябрь — три дня (с пятницы, 4 ноября, по воскресенье, 6 ноября).

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