В Перми представители «ОДК Авиадвигатель» оценили инновационное гофропроизводство ПЦБК Наработки Пермской ЦБК по повышению производительности труда впечатлили сотрудников конструкторского бюро Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ПЦБК

В четверг, 16 сентября, делегация одного из ведущих предприятий Пермского края — АО «ОДК Авиадвигатель» — посетила производство гофротары Группы предприятий «ПЦБК». В центре внимания гостей оказались проекты комбината, направленные на повышение производительности труда, и внедрение принципов бережливого производства.

Директор производства гофротары ГП «ПЦБК» Андрей Третьяков рассказал, что от группы предприятий в федеральную программу повышения производительности труда, позже ставшую нацпроектом, ООО «Уралбумага» вошло в 2017 году.

На протяжении первого полугода со специалистами компании работали сотрудники Федерального центра компетенций. Вести проектную деятельность и уметь видеть места для улучшений сначала учили ключевых сотрудников предприятия, а затем — и весь персонал в количестве 500 человек.

пресс-служба ПЦБК

Параллельно велась работа по внедрению и реализации направленных на повышение производительности труда проектов. В их числе, например, система управления ремонтами и техническим обслуживанием оборудования (ТОиР), позволяющая проверять работоспособность всего оборудования минимум два раза в день. Применение ТОиР позволило снизить аварийные простои технологических линий на 36%. Также на предприятии были внедрены контроль качества продукции в потоке, сокращение времени переналадки оборудования, «Мобильное 5С», автоматизация и оцифровка практически всех производственных процессов. В целом было реализовано более 40 проектов, итогом которых стали увеличение скорости работы подразделения ПЦБК и повышение качества продукции. С момента старта программы в 2017 году выработка на одного сотрудника возросла на 32% — с 9,3 до 12,3 млн руб. в год.

«Снижать темпы мы точно не планируем. Сейчас занимаемся внедрением системы адресного хранения и интеллектуального размещения готовой продукции на складах предприятия, помогающей персоналу определять оптимальные места для размещения упакованных гофроящиков, — объяснил Андрей Третьяков. — Все изменения вносят люди. Нужно повышать квалификацию сотрудников, тогда будет и результат. Поэтому мы также нацелены на дальнейшее обучение и развитие нашего персонала».

Непосредственно на производстве коллегам из АО «ОДК Авиадвигатель» продемонстрировали гофроагрегаты Оливини и Фосбер, линию Этерна, линии упаковки и склад готовой продукции, а также мобильные терминалы сбора данных для фиксации неисправностей, выполнения технологических операций, оценки состояния производственного оборудования. Отметим, что программное обеспечение всех систем разработали сотрудники IT-службы «ПЦБК», без привлечения сторонних специалистов и компаний-аутсорсеров.

Как отметила заместитель директора опытного завода по общим вопросам АО «ОДК Авиадвигатель» Елена Онянова, их предприятие является одним из передовых в плане внедрения новых технологий и инструментов цифровизации, но опыт коллег, пусть и из другой отрасли, очень важен для дальнейшего развития.

«То, что мы здесь увидели — очень интересно. Вопросы бережливого производства, организация рабочего прочеса, вовлечение персонала — все они нам очень близки, потому что перед нами стоят такие же задачи, — говорит Елена Онянова. — Мы приехали с командой отдела информационных технологий для того, чтобы узнать, какой опыт можно перенять и собственными силами внедрить у себя на предприятии. Интересно было познакомиться с мобильными приложениями для оценки рабочих мест и качества продукции. Думаю, в дальнейшем еще обсудим, как можно обменяться наработками».

Положительный опыт участия ООО «Уралбумага» в нацпроекте по повышению производительности труда ГК «ПЦБК» распространяет на другие подразделения. В частности, на ООО «Прикамский картон».

Александр Бойченко, председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края:

— В своё время Прикамье стало пилотной площадкой по реализации нацпроекта, а сейчас является одним из лидеров в стране по эффективности его исполнения. Предприятия-участники получают и региональные меры поддержки — льготные кредиты Фонда развития промышленности, специнвестконтракты, промышленные кооперации. Сотрудникам становится интереснее работать на производствах, а предприятия могут повысить свою конкурентоспособность и улучшить качество выпускаемой продукции.

Добавим, Группа предприятий «ПЦБК» — одна из крупнейших в России вертикально интегрированных компаний, оказывающая услуги широкого спектра: от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции. Предприятие входит в ТОП-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в России. ГП «ПЦБК» является одним из крупных налогоплательщиков во все уровни бюджета. Планируется, что в 2021 году объём уплаченных налогов составит 3,1 млрд руб., а выручка возрастёт до 19,6 млрд руб. В планах группы погасить оборотные и инвестиционные кредиты на сумму 1,4 млрд руб.

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