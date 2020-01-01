В октябре пройдёт VII открытый городской Форум «Пермь-Восток» Поделиться Поделиться Твитнуть

В октябре в Перми планируется провести VII открытый городской Форум «Пермь-Восток». В Пермской городской Думе обсудили программу предстоящего форума, отмечает пресс-служба представительного органа.

Форум этого года будет посвящен Японии и приурочен к 65-летию подписания Московской декларации о прекращении состояния войны и установлению дипломатических и консульских отношений СССР с Японией.

Основная задача форума — знакомство жителей города с богатой и удивительной культурой Японии, развитие культурных и экономических связей наших стран.

Организационный комитет под председательством заместителя главы города Перми Алексея Грибанова обсудил программу предстоящего мероприятия, участие в заседании принял руководитель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

На Форуме будут работать несколько площадок, посвященных вопросам экономического сотрудничества, образования, спорта и культурного обмена Перми с японскими партнерами. Также планируется проведение мастер-классов и круглых столов, касающихся японской культуры. Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие представители Посольства Японии в России, Японского фонда из Москвы, а также российских компаний.

«Форум «Пермь-Восток» входит в число наших традиционных городских мероприятий, имеет серьезное культурно-просветительское значение. Ключевая задача на сегодня — сформировать и утвердить в целом программу форума. Понятно, что у нас остается угроза коронавируса, необходимо в постоянном режиме мониторить ситуацию и иметь возможность для маневра», — подчеркнул Дмитрий Малютин.

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