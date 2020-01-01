Елена Синица За год спрос на аренду офисной недвижимости в Перми снизился на 3% На 9% снизилось и количество предложений о продаже офисов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В России спрос на рынке аренды офисной недвижимости за год вырос на 18% и на 7% превысил показатели 2019 года., говорится в исследовании «Авито Недвижимости».

Заметнее всего за год вырос спрос в Нижнем Новогороде (+40%), Екатеринбурге и Ростове-на-Дону ( в обоих городах +39%). В Перми же показатели спроса снизились на 3%, а если сравнивать со значениями 2019 года — на 20%.





При этом и цены, и средняя площадь офисов в России выросли на 30% с 2019 года. Отмечается, что на интерес к аренде офисов также повлияло растущее число вакцинированных сотрудников и отмена обязательного требования о переводе на «удалёнку» не менее 30% сотрудников.





Рынок купли-продажи офисов второй год подряд демонстрирует более сдержанную динамику, говорят аналитики. Если сравнивать с прошлым годом, в августе 2021-го показатели спроса увеличились на 2,5%, а по сравнению с августом 2019-го — на 4%. Наиболее активный рост был замечен в Екатеринбурге (в два раза), Санкт-Петербурге и Новосибирске ( в обоих городах +33%). В Перми спрос на покупку офисов вырос на 2% по сравнению со значениями прошлого и позапрошлого августа.





Количество предложений о продаже офисов в целом по России по сравнению с августом прошлого года практически не изменилось (+0,7%). В Перми предложений за год стало меньше на 9%, а по сравнению с августом 2019-го — на 19%.





«Стабилизация на рынке купли-продажи офисов говорит о том, что собственники считают нецелесообразным отказываться от подобных активов в текущей экономической ситуации, прежде всего из-за снятия антиковидных ограничений и роста интереса к аренде рабочих мест в разных форматах, — поясняет руководитель направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимости» Тимур Зайцев. — Инвесторы, в свою очередь, не спешат приобретать офисную недвижимость из-за роста цен, а также наличия таких альтернатив для инвестиций, как торговые помещения на первых этажах новостроек и объекты складской недвижимости».

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