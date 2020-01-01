В доме на Докучаева, 23 продано уже более 20% квартир Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

Новый дом от группы компаний ПЗСП по ул. Докучаева, 23 строится по инновационной европейской технологии домостроения BAUM, которая даёт широкие возможности для создания интересного внешнего вида домов и организации внутренней планировки.

Жилой 17-этажный дом по Докучаева, 23 рассчитан на 494 квартиры. Применение технологии BAUM позволило запроектировать в новостройке большой выбор планировок: 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в классическом формате и европланировки, объединяющие кухню и гостиную. Разнообразие планировочных решений позволяет покупателям выбрать новую комфортную квартиру, исходя из своих предпочтений.

Благодаря применению технологии BAUM дом на Докучаева, 23 будет отличаться стильной отделкой фасадов: места для установки кондиционеров будут скрыты, а площадь остекления увеличена на 30%. Также новая технология дала возможность увеличить высоту потолков и оконные проёмы, это сделает квартиры ещё светлее и просторнее.

Будущих новосёлов дома по Докучаева, 23 ждут комфортные дизайнерские холлы с входом на уровне земли, места для хранения колясок и велосипедов в каждом подъезде. По традиции при заселении новостройки для безопасности жильцов в доме уже будут установлены камеры видеонаблюдения и видеодомофоны с функцией распознавания лиц.

Новый дом строится в современном микрорайоне Пролетарском, в непосредственной близости от детских садов и школ, магазинов и остановок общественного транспорта. Проектом дома предусмотрен просторный внутренний двор с современным благоустройством, большой спортивной площадкой с безопасным покрытием и высоким ограждением. Кроме того, для удобства жителей на первом этаже дома запроектированы коммерческие помещения для магазинов и офисов. Всё это сделает проживание в новом доме уютным и комфортным.

Выбрать свою новую квартиру можно на сайте https://pzsp.ru.

Подробная информация о доме и ценах по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектные декларации — на сайте наш.дом.рф. Застройщик: ООО «Спецстрой Докучаева, 23».

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