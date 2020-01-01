Елена Синица В августе в Прикамье годовая инфляция выросла до 6,45% Но это меньше, чем по ПФО и стране в целом Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Годовая инфляция в Пермском крае в августе ускорилась относительно предыдущего месяца на 0,08 п.п. и составила 6,45%. В Приволжском федеральном округе (ПФО) она выросла до 6,86%, а в целом в России — до 6,68%. Об этом сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Так, темп прироста цен на продовольственные товары в годовом выражении в августе снизился до 6,9%. Снижению поспособствовало увеличение предложения некоторых овощей из-за более ранних сроков сбора урожая в регионе и повышение его объёмов.





Больше всего на уменьшение темпов прироста цен на эти товары повлияла динамика цен на овощи: картофель, свёклу, морковь, помидоры и огурцы.





А вот темпы роста цен на непродовольственные товары в августе возросли до 8,98%. Это связано с ростом себестоимости производства отдельных товаров. Это в свою очередь произошло из-за роста мировых цен на сырьё и их ограниченного предложения.





Наибольший вклад в увеличение прироста цен на непродовольственные товары в августе внесла динамика цен на автомобили иностранных марок, а также автомобильный бензин и телевизоры.





А вот на услуги годовой темп прироста цен в августе снизился относительно июля до 2,65%. На это повлияло изменение структуры и снижение спроса на туристские услуги, увеличение конкуренции в авиаперевозках.





Кроме того, дезинфляционное влияние оказало изменение графика и размера индексации отдельных коммунальных услуг в регионе. Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе (ПФО) в августе 2021 года составила 6,86% после 6,77% в июле.





В целом по России годовая инфляция увеличилась до 6,68% при повышении годовых темпов роста цен на продовольственные и непродовольственные товары. В то же время уменьшился месячный рост цен на непродовольственные товары без нефтепродуктов.





По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнёт замедляться в четвёртом квартале 2021 года. В том числе засчёт все более выраженного влияния повышений ключевой ставки. Годовая инфляция снизится до 4,0—4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

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