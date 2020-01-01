«РТ Лайн» призывает автомобилистов отказаться от личного транспорта в рамках акции «Всемирный день без автомобиля» Поделиться Поделиться Твитнуть

В ближайшую среду, 22 сентября, пройдет ежегодная акция «Всемирный день без автомобиля», в рамках которой всем автовладельцам рекомендуют отказаться от личного транспортного средства и использовать в качестве альтернативы общественный транспорт, велосипеды или пешие прогулки.

«РТ Лайн» призывает автовладельцев поддержать акцию и воспользоваться комфортным и современным общественным транспортом.

В качестве мотивации для автовладельцев, которые решат отказаться от личного транспорта 22 сентября, компания «РТ Лайн» подготовила сувениры — фирменные чехлы для пластиковых карт. Для получения сувенира необходимо предъявить водительское удостоверение кондуктору. Акция распространяется на автобусные маршруты №1, 14, 32 и 67, которые обслуживает «РТ Лайн».

«Основной целью проведения «Всемирного дня без автомобиля» является напоминание гражданам о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека, которая особенно характерна для крупных городов. Призываем всех автомобилистов Пермского края не оставаться безучастными и принять участие в акции. В преддверии мероприятия компания «РТ Лайн» готовится к увеличению пассажиропотока и проводит дополнительные инструктажи для сотрудников», — сообщает руководство «РТ Лайн».

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