В Пермском крае началось голосование на выборах депутатов всех уровней Агитационный период закончился сегодня в 00:00 Поделиться Поделиться Твитнуть

фото Константин Долгановский

Сегодня, 17 сентября, с 08:00 в Прикамье открылись избирательные участки для голосования на выборах. В течение трёх дней жителям предстоит выбрать депутатов Государственной думы и Законодательного собрания. Кроме того, проходят выборы в городскую думу Перми, а также в думы Соликамска, Кудымкара и Большой Сосновы.

Всего в эти дни разыгрывается 178 мандатов: четыре в Госдуму (плюс голосование по партийным спискам), 60 — в Заксобрание (30 — по мажоритарной системе, 30 — по пропорциональной), 36 — в Пермскую гордуму, 29 — в Соликамскую, 15 — в Кудымкарскую и 15 — в Большесосновскую. Ещё 19 мандатов замещается на дополнительных выборах (в 12 муниципалитетах).

Сегодня в Прикамье открылись все 1790 избирательных участков, сообщает пресс-служба крайизбиркома. В том числе 1758 избирательных участков, образованных сроком на пять лет, и 32 временных участка в 22 больницах, пяти СИЗО (Кизел, Соликамск, Кудымкар, Ленинский р-н Перми), трёх санаториях и курортах («Демидково», «Ключи» и «Усть-Качка»), в аэропорту «Большое Савино и на вокзале «Пермь-II».

В городе Перми из 426 избирательных участков 408 постоянных и 20 временных (17 — больницы, два — СИЗО и вокзал «Пермь-II).

«На всех участках имеются все необходимые средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, халаты, защитные экраны и средства дезинфекции для членов комиссий, индивидуальные санитарные наборы ручка маска и перчатки для избирателей, — подчёркивают в крайизбиркоме. — Все помещения и поверхности несколько раз в день проходят дезинфекцию. А более 60% членов УИК вакцинированы. Ещё более 30 имеют стойкий титр антител, и им пока противопоказана вакцинация. С точки зрения пожарной, и общественной безопасности все участки проверены соответствующими органами, выданы заключения о их соответствии всем необходимым требованиям».

Все участки (за исключением временных) оснащены системами видеонаблюдения. Оно началось сегодня с 07:00 и продлится до подписания протоколов об итогах голосования на каждом УИК и ТИК.

«Изображения с 871 участковых комиссий и 53 ТИК помимо записи транслируется online в ситуационные центры общественного наблюдения, в которых может находиться любой заинтересованный человек, — сообщают в избиркоме. — У наблюдателей есть возможность просмотра «ретроспективы» видеонаблюдения — то есть повтора любого необходимого момента. Доступ к трансляции с возможностью отмотки изображения и просмотра записи, вызывающей сомнения, также есть у штабов зарегистрированных партий и кандидатов и, разумеется, у избирательных комиссий. Любой желающий может круглосуточно в любой момент прийти в центр общественного наблюдения, который расположится на заводе Шпагина в городе Перми, а также в 10 крупных городах края Березники, Добрянка, Краснокамск, Кунгур, Кудымкар, Лысьва, Соликамск, Чайковский, Чернушка, Чусовой».

Всего в выборах имеют право принять участие 1 981 730 избирателей. Обеспечивают избирательный процесс более 15 тыс. членов участковых избирательных комиссий, в том числе в городе Перми более 4 тыс. человек. Досрочное голосование было организовано в труднодоступных местностях и отдалённых населённых пунктах, а также в территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено или отсутствует. Оно прошло 11 и 12 сентября 2021 года в 20 населённых пунктах.

Для подсчёта голосов на постоянных избирательных участках применяются 219 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Выборы будут проходить в течение трёх дней с 17 по 19 сентября. Все три дня участки будут работать с 8:00 до 20:00. Агитационный период закончился в 00:00 17 сентября 2021 года.

О каких-либо нарушениях можно сообщить по телефону горячей линии ситуационного центра общественного наблюдения 8 (342) 215-52-04.

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