Олеся Максименко Новые случаи коронавируса выявлены в 29 муниципалитетах Пермского края Общее количество заболевших в регионе превысило 95,5 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшие сутки новые заболевшие COVID-19 выявлены в 29 территориях Прикамья. На первом месте по количеству инфицированных Пермь — 163 заразившихся, на втором — Березники (33), на третьем — Лысьвенский округ.

Также 29 новых случаев заражения выявлено в Чайковском, 28 — в Краснокамском округе, 17 — в Очёрском, 16 — в Верещагинском, 15 — в Нытвенском, 14 — в Чусовском, 13 — в Ильинском, девять — в Оханском.

В Кочёвском и Соликамском округах — по восемь новых заболевших, в Гайнском и Гремячинском — по семь, в Горнозаводском и Чердынском — по шесть, в Губахе, Косинском и Сивинском округах — по пять, в Карагайском и Октябрьском — по четыре, в Осинском — три, в Пермском районе, Кудымкарском и Юрлинском округах — по два.

По одному диагнозу COVID-19 поставлено в Добрянском и Уинском округах и Кунгурском районе.

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