На Дальнем Востоке стартовали выборы, утром участки откроются и в Прикамье Поделиться Поделиться Твитнуть

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы различного уровня. Все россияне смогут проголосовать за новый состав Госдумы восьмого созыва. В Пермском крае, как и в еще 38 регионах, пройдут выборы в Законодательное собрание, также жители Прикамья выбирают депутатов представительных органов муниципальных образований.

Выборы стартовали на Дальнем Востоке — на Камчатке в 8:00 по местному времени открылись 179 избирательных участков. Здесь проживает более 232 тысяч избирателей. За законностью избирательного процесса проследит около тысячи наблюдателей. Всего в голосовании могут принять участие 108 млн избирателей из России и еще 2 млн россиян, живущих за рубежом. Наблюдать за голосованием будет около 500 тысяч человек, более 5000 из них — в Пермском крае.

Контролировать ход выборов они будут все три дня. Наблюдатели могут использовать мобильные телефоны, фиксировать нарушения и публиковать видео и фото в соцсетях. Кроме того, на участках установили более 100 тысяч камер. Они круглосуточно записывают процесс голосования. Видеотрансляция будет доступна в общественных штабах по наблюдению, которые есть в каждом регионе.

Отметим, в Пермском крае под видеонаблюдение и видеофиксацию попадают 100% избирательных участков. Видеотрансляция будет доступна в Центре общественного наблюдения, который расположен на Заводе Шпагина в Перми, и его филиалах, размещённых в 10 городах Прикамья: Березники, Добрянка, Краснокамск, Кудымкар, Кунгур, Лысьва, Соликамск, Чайковский, Чернушка, Чусовой. Прийти туда может любой желающий.

Участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Голосование организовано в три дня, чтобы избежать скопления людей в условиях пандемии, также разделены потоки людей на вход и выход с участков. Избирателям измерят температуру, выдадут одноразовые маски, перчатки и ручки.

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