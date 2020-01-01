Елена Синица За две недели цена литра бензина в Прикамье снизилась на 0,43 руб. Снижение стоимости топливо фиксировалось четыре раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба Пермского УФАС, в сентябре 2021 года ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» снижал цены на автомобильные бензины на АЗС Пермского края четыре раза.

Так, 2 сентября цена уменьшилась на 12 копеек за литр, 4 сентября — ещё на 11 копеек, 6 сентября — на 15 копеек и сегодня, 16 сентября, — ещё на пять копеек.

В результате, за две недели бензин в рознице подешевел на 43 копейки за литр.

Если сравнивать с 16 сентября 2020 года, цены на бензин АИ-92 на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Пермском крае выросли суммарно на 4,93%, на бензин АИ-95 — на 4,90%, на дизельное топливо — на 5,61%.

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