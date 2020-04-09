Банк «Урал ФД» повысил ставки по вкладам Поделиться Поделиться Твитнуть

Банк «Урал ФД» повысил ставки по всей линейке вкладов, как для клиентов «Клюквы», так и для состоятельных клиентов направления частного банковского обслуживания UFD Private banking. Максимальная доходность по вкладам «Клюквы» повышена до 6%, по вкладам UFD Private banking — до 6,50% годовых.

«Урал ФД» делает ставку на честные и простые условия вкладов. Подходящий вклад в банке может выбрать каждый, ориентируясь только на срок и предпочтения по условиям пополнения и расходования размещенной суммы. Никаких скрытых условий, звездочек или сложных комбинаций с дополнительными продуктами», — комментирует бизнес-лидер направления депозитных и инвестиционных продуктов банка «Урал ФД» Анна Волегова.

Специально для пенсионеров банк повысил ставку по вкладу «Забота» до 5,5%. Минимальная сумма вклада— от 10 000 руб. и срок размещения от 91 дня до 366 дней. Проценты выплачиваются один раз в месяц. Их можно снимать или пополнять ими счет вклада.

Лидером по доходности стал вклад «Витамин» — годовой процент при размещении средств сроком на один год составил 6%. Проценты можно снять в конце срока вклада.

Ставка по вкладу «Мой Мобильный» повышена до 4,5%. Минимальная сумма вклада — 10 000 руб., срок размещения — от 91 дня до 5 лет. Проценты выплачиваются один раз в месяц. Клиент сам определяет счет, на который будут поступать денежные средства: на текущий счет или на счет вклада. Средства, размещенные на вкладе, можно снимать до минимального остатка 10 000 руб. без потери доходности.

В премиальную линейку вкладов UFD Private banking сегодня входит 5 предложений. Отличительная черта вкладов UFD Private banking — повышенные процентные ставки и возможность пополнения или расходования денежных средств с сохранением накопленного дохода.

Максимальная ставка — 6,50% — доступна по вкладу UFD Magnate в первые два года на сумму от 10 млн руб. сроком на 5 лет. Вклад можно пополнять без ограничений в течение всего срока действия.

Более подробная информация о новых условиях вкладов «Клюквы» доступна на сайте банка и по телефону 8 800 100 10 40, по вкладам направления UFD Private banking — на сайте UFD Pb или у персонального менеджера.

АО КБ «Урал ФД». Россия, г. Пермь, 614000, ул. Ленина, 64, тел. 8 (342) 240-10-13. Универсальная лицензия ЦБ № 249 от 09.04.2020 года

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