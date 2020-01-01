В Перми к теплу подключено 100% объектов социальной сферы Также отопление запущено более чем в 80% жилых домов Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

К теплоносителю подключены все школы и детские сады Перми, об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Также отопление запущено более чем в 80% жилых домов.

Как сообщили в администрации, в городе проводятся ежедневные штабы для оперативного мониторинга ситуации. В них принимают участие руководство районов, прокуроры, представители ресурсоснабжающих компаний и краевого фонда капремонта. В ходе заседаний точечно «отрабатываются» отдельно взятые адреса, где существуют проблемы с подачей отопления.

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