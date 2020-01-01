В конце недели в Пермском крае обещают снег
Температура воздуха может опуститься до -3 градусов
В конце текущей недели в Пермском крае ожидаются первые заморозки и снег, сообщает «Рифей».
С 16 по 18 сентября на территории региона температура воздуха днём не превысит +8º, а ночью будет опускаться до -1º. В связи с этим синоптики прогнозирует кратковременные снегопады. На севере и востоке края может установиться временный снежный покров.
Самой холодной обещает быть ночь но воскресенье: 19 сентября столбик термометра опустится до -3º. Днём воздух прогреется до +2º…+7º.
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