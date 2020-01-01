Анна Брюханова УФАС предписало прикамскому курорту сменить название Иначе организации грозит штраф Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС России обнаружило в действиях местного ООО Лечебно-оздоровительный комплекс «Ключи» (ООО ЛОК «Ключи») нарушение Закона о защите конкуренции. Организация использует фирменное наименование «Ключи», которое ранее зарегистрировано за ЗАО «Курорт Ключи». По мнению ведомства, это может нанести потерпевшему ущерб в качестве упущенной выгоды, а также навредить его деловой репутации, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

Напомним, что ЗАО «Курорт Ключи» обратилось в пермское УФАС с жалобой на недобросовестную конкуренцию со стороны ООО ЛОК «Ключи». В качестве юрлица ЗАО «Курорт Ключи» было зарегистрировано в 1992 году, а ООО ЛОК «Ключи» — в 2006 году. Обе организации оказывают услуги санаторно-курортного лечения, являясь конкурентами на рынке Пермского края.

По мнению заявителя, ООО ЛОК «Ключи» нарушает нормы действующего законодательства, поскольку действует на пермском рынке под тем же фирменным наименованием, что и у ЗАО «Курорт Ключи». Это вводит клиентов в заблуждение относительно организации, оказывающей санаторно-курортные услуги, и, тем самым, причиняет заявителю ущерб в виде упущенной прибыли, а также потенциально испорченной деловой репутации.

Как выяснили специалисты УФАС, в поисковой системе «Яндекс» распространялась контекстная реклама с предложением отдыха на курорте «Ключи» Пермского края. Гиперссылка вела на сайт ООО ЛОК «Ключи».

«Мы пришли к выводу, что ООО ЛОК «Ключи» намеренно выбрал такую тактику воздействия на конкурентную среду, при которой из-за сходного названия организаций, работающих на одном рынке услуг, произошло смешение хозяйствующих субъектов, — комментирует Мария Герасимова, начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России. — Мы обратились в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с просьбой представить заключение по вопросу смешения фирменных наименований здравниц. Из поступившего ответа следует, что фирменные наименования курортов являются сходными до степени смешения, поскольку ассоциируются друг с другом в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «Ключи».

Краевое ведомство считает, что действия ООО ЛОК «Ключи» дают ему преимущество на рынке санаторно-курортных услуг и позволяют избежать материальных и интеллектуальных вложений для создания и продвижения собственного бренда.

Пермское УФАС России требует от ООО ЛОК «Ключи» исключить из фирменного наименования обозначение «Ключи» и прекратить его использование при оказании услуг санаторно-курортного лечения в Пермском крае. На внесение изменений нарушителю выделен срок до 31 октября 2021 года, в противном случае курорту грозит административная ответственность.

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