В Дзержинском районе Перми начался демонтаж самовольно установленных гаражей Всего планируется снести 15 боксов Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На улицах Барамзиной и Кочегаров в Дзержинском районе Перми стартовал принудительный демонтаж 15 незаконно размещённых гаражей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как пояснили в районной администрации, владельцам имущества давался срок для добровольного демонтажа. Им воспользовались 16 владельцев, однако 15 гаражей так и остались стоять на своём месте. Теперь силами подрядчика они будут снесены принудительно.

Такая работа проводится во всех районах Перми, пояснили в мэрии. При выявлении незаконных объектов специалисты районных администраций определяют собственника, направляют в его адрес уведомление о добровольном демонтаже в установленные сроки. Если этого не происходит, принимается решение о принудительном демонтаже.





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