Депутат Геннадий Сторожев: О новой художественной галерее, новом оперном театре и новом центре для Курентзиса Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутат Пермской городской думы Геннадий Сторожев поделился с «Новым компаньоном» своим мнением об амбициозных пермских проектах в культурной сфере.

Долгое время умы почитателей пермской культурной жизни волновали вопросы не собственно культуры, музыкального, драматического, художественного творчества, а связанные с ними, но всё-таки больше вопросы технического свойства . Например, где разместить художественную галерею, нужна ли вторая сцена, а по сути второй оперный театр, а если нужен, то где его расположить, может ли жить пермская культура, освободившись от тяжёлой длани Теодороса. Страсти разгорались нешуточные и необходимо было время, которое, как известно, всё лечит, чтобы нащупать хотя бы некоторые ответы. Сначала о тех, с которыми я согласен.

Рамки для гения Пермского уезда раздвинуты и ничего не стесняют. Пермь то отпустила, но вот отпустил ли Пермь дирижёр от взмахов своей дирижёрской палочки, вот в чём остался вопрос. Опять заговорили о строительстве Центра имени Курентзиса, на территории завода Шпагина, без которого нельзя художественно руководить фестивалем Дягилева, который, кажется, совсем не претендовал на то, чтобы сей фестиваль существовал в Перми, тем более, носил его имя. Уходя, уходи, вот как поступал Дягилев, и жаль, что этому завету не внял его греческий последователь. .

Разумно отложен на неопределённое время, хотелось бы, чтоб навсегда, вопрос о строительстве второго оперного театра, для которого не нашлось подходящей площадки. И не удивительно. Лучшая площадка давно занята существующим театром, дай бог ему творческого здоровья и долголетия. А владельцам снесённых было личных гаражей — выплаты за нанесённый ущерб.

Но вот, что не вызывает удовлетворения, так это начавшееся было строительство известной на весь мир Пермской художественной галереи на территории опять всё того же завода Шпагина, труднодоступной, с вредным для картин влажным микроклиматом, подверженной затоплению при разливах Егошихи, протекающей по заводской территории, хоть и забранной в трубу. В то время, как есть во всех отношениях более подходящий участок, на территории существующего зоопарка, который будет перемещён рано или поздно в более подходящее для него место. Думаю, что было бы к чести Пермской городской Думы отказаться от опрометчиво принятого ранее решения безвозмездно передать этот участок Пермской епархии, против которого я голосовал.

Вот что, как минимум, способствовало бы, по моему мнению, дальнейшему развитию пермской культуры, и не наносило бы ей вред.

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