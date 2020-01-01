Дмитрий Махонин обсудил с активистами взаимодействие с краевым правительством Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Прикамья Дмитрий Махонин принял участие во встрече Штаба общественной поддержки. Встреча состоялась на площадке партии «Единая Россия», сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Губернатор подчеркнул важность взаимодействия активистов с краевым правительством в ходе решения приоритетных задач, направленных на создание в Пермском крае комфортных условий для жизни людей здесь и сейчас.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— За последние годы правительством Прикамья, органами законодательной власти проделана колоссальная работа. Все с вниманием относятся к новым инициативам, направленным на социальное развитие, на улучшение жизни населения. У Пермского края есть все ресурсы, чтобы продолжать поддерживать экономику и социальные проекты, инвестировать в здоровье людей и образование.

Ключевой темой встречи, участниками которой стали также депутаты, общественники и лидеры мнений, стало обсуждение проблем, которые сегодня наиболее волнуют жителей как Перми, так и других территорий Пермского края.

Отметим, кроме «Единой России» свои предложения по улучшению качества жизни предлагают также другие политические партии. В частности, представители «Зеленой альтернативы» говорят о защите природы. Партия «Родина» заявляет о стремлении работать в непосредственном контакте с жителями, а «Коммунисты России» предлагают основываться на социалистической модели развития государства.

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