Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 17 по 19 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

С 17 по 23 сентября в Перми проходит XXI Международной фестиваль документального кино «Флаэртиана» (18+). 17 сентября в 19:00 в Органном концертном зале состоится церемония открытия фестиваля. Зрителей ждёт документальный фильм о семейных отношениях «Воспитание из-за решётки» (18+). По традиции зрителей ждут фильмы международного конкурса, «Российская Флаэртиана», студенческий конкурс, а также спецсобытия, лекции и семинары. Расписание событий фестиваля.

17, 18 и 19 сентября в Перми проходит Всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров «Фанфары Прикамья» (6+), посвящённый 300-летию города. В первый день, 17 сентября в 18:00 состоится открытие фестиваля. На территории Завода Шпагина сводный оркестр участников фестиваля, а это более 300 музыкантов, под управлением Евгения Тверетинова исполнит концертную программу для гостей и жителей города. Во второй день, 18 сентября, с 12:00 до 20:00 на Заводе Шпагина пройдут выступления оркестров — участников фестиваля. Заключительный день фестиваля, 19 сентября, пройдёт в формате концерта-шоу марширующих оркестров в Манеже спортивного комплекса им. В.П. Сухарева (начало в 17:00). Свои концертные программы и программы-дефиле представят оркестры из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Асбеста, Белгорода и Перми.

Дом народного творчества «Губерния»

17, 18 и 19 сентября в Перми проходит Х фестиваль народной росписи «Расписная суббота» (0+). 17 сентября в ПДНТ «Губерния» посетителей ждут уроки мастеров и лекции, посвящённые мезенской и уфтюжской росписи. В этот же день состоится встреча с художницей Лидией Ерохиной. 18 сентября в АЭМ «Хохловка» состоится одно из центральных событий — профессиональный конкурс мастеров народной росписи. Гостей праздника ждут мастер-шоу и народные игры, свадебные променады в памятниках деревянного зодчества, волшебный сундук затей и ярмарка изделий народных мастеров. В «Губернии» в 19:30 пройдёт концерт Московского хора рожечников. 19 сентября участники фестиваля отправятся в посёлок Ильинский. Гостей ждут экскурсия по исторической части Ильинского, знакомство с коллекциями краеведческого музея, ремесленные мастерские, лекции, джем разных музыкальных традиций и подведение итогов фестиваля.

C 18 по 22 сентября на сайте CoolConnections.ru в рамках фестиваля «Флаэртиана» можно увидеть онлайн-сериал «Мой друг северный верблюд» (6+) о норвежской семье, которая двугорбых верблюдов — бактрианов — и отправляется в Монголию, чтобы найти дрессировщика для этих животных.

С 18 сентября до 18 декабря на официальном сайте проекта OperaVision можно увидеть трансляцию оперы «Карлик» (16+) из Голландской национальной оперы в Амстердаме.

Пермский театр кукол

18 и 19 сентября в 13:30 в Пермском театре кукол пройдёт премьера спектакля «Три поросёнка» (0+, от 4 лет).

18 сентября в 14:00 в частной филармонии «Триумф» ученики школы ораторского искусства и актёрского мастерства Tak-to Da School представят спектакль «Истории этого места» (6+). Режиссёр — Алексей Каракулов.

19 сентября в 12:00 в Краевой библиотеке им. Горького пройдёт презентация книги Виктории Епишиной «Золотые близнецы» (6+).

Пермский краеведческий музей

19 сентября в 12:00 в АЭМ «Хохловка» пройдёт праздничная экскурсия «От Симеона до Михаила» (0+). Гости музея смогут принять участие в мастер-классах по прядению и ткачеству, узнают о народных осенних праздниках, послушают пермские сказки, которые было принято рассказывать в деревнях тёмными осенними вечерами.

19 сентября в 15:00 Theatre HD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на культовый спектакль, вошедший в историю Зальцбургского фестиваля и принесший мировую славу Анне Нетребко, Роландо Вильясону и режиссеру Вилли Деккеру, — «Травиата» (16+). Зальцбургская постановка вердиевской «Травиаты», осуществленная в 2005 году, стала, вероятно, самым грандиозным оперным успехом последних десятилетий, вошла в историю и остаётся современной благодаря своему обобщённому, ясному, экспрессивному характеру, гениальной музыке Верди, актёрскому таланту и потрясающему вокальному мастерству исполнителей.

19 сентября в 19:00 в Органном концертном зале зрителей ждёт концертная программа «Так звучит любовь» (6+) Alizbar & Ann'Sannat.

До 25 сентября на сайте Королевской оперы Швеции в Стокгольме можно увидеть запись оперы «Саломея» (16+) с Ниной Штемме в главной партии.

До 9 мая 2022 года можно увидеть запись оперы «Ариана и Синяя Борода» (16+) из Лионской оперы в постановке знаменитой театральной компании La Fura dels Baus и Àlex Ollé.

Ежедневно на сайте musicAeterna.org можно увидеть трансляцию оперы Моцарта «Дон Жуан» (18+). Спектакль, созданный командой во главе с режиссером Ромео Кастеллуччи и дирижёром Теодором Курентзисом, открыл 26 июля основную программу Зальцбургского фестиваля.

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