Участок в районе ДКЖ в Перми приобрела ижевская компания Сумма сделки — 504,6 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Земельный участок площадью 11,9 тыс. кв. м в микрорайоне ДКЖ в Перми продан на аукционе за 504,6 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Аукцион, в котором приняло участие восемь компаний, проводило «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК). Начальная цена составляла 190,4 млн руб. Победителем признана компания из Ижевска ООО «Строитель». На подписание договора с покупателем отведено пять дней.

Проданный участок находится между улицами Боровая, Энгельса и Гатчинская. На территории разрешена многоэтажная жилая застройка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.