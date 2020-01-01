На начало сентября в бюджет Пермского края поступило 98 млрд руб. Более 50 млрд собрано за счет налога на прибыль организаций Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Финкан

На 1 сентября 2021 года в бюджет Пермского края поступили налоговые и неналоговые доходы на сумму 98,9 млрд руб. Это 81% от годового плана. Такие данные публикует краевое министерство финансов.

Большая часть средств к отчётному периоду поступила за счёт налога на прибыль организаций — 50,61 млрд руб. Налог на доход физических лиц поступил в краевую казну в размере 22,4 млрд руб.

Кроме этого, согласно отчёту, в бюджет поступило 6,5 млрд руб. за счёт акцизов, 7,1 млрд руб. — по налогу с применением упрощённой системы налогообложения, ещё 8,1 млрд руб. — налог на имущество организаций.

Платежи при пользовании природными ресурсами составили 1 млрд руб.

В целом за 2021 год планируется собрать в казну 121,4 млрд руб.

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