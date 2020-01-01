Бывший сотрудник службы пожаротушения в Перми осужден на два года за хищение 790 тыс. рублей Суд признал Виталия Ковтуна виновным в совершении пособничества в мошенничестве в крупном размере Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Кировский районный суд Перми вынес приговор бывшему заместителю начальника службы пожаротушения — начальнику дежурной смены службы пожаротушения федеральной противопожарной службы ФГКУ «7 отряд ФПС по Пермскому краю» Виталию Ковтуну (сыну экс-министра территориальной безопасности Андрея Ковтуна).

Он признан виновным в совершении пособничества в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

При расследовании уголовного дела было установлено, что Виталий Ковтун в период с 2015 по 2017 год содействовал хищению бюджетных средств ГУ МЧС России по Пермскому краю. В частности, он фиктивно трудоустроил гражданина на должность пожарного в пожарную часть. Причиненный ущерб превысил 790 тыс. рублей.

Виновному суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

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