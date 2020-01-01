Мария Сыропятова Строительство спорткомплекса «Энергия» в Перми отдадут в концессию Торги будут объявлены не позднее, чем через 20 дней Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Строительство спорткомплекса «Энергия» по адресу ул.Советская, 100 будет отдано в концессию. Постановление об этом принято краевым правительством 13 сентября 2021 года.

Концессионер должен будет снести здания и строения на участке и вновь построить трёхэтажный спорткомплекс с подземным этажом. Общая площадь – не более 16,9 тыс кв.м.

В здании должен быть размещён универсальный спортивный зал для баскетбола, гандбола, волейбола и мини-футбола. Число посадочных мест 567. Также в «Энергии» должно быть три спортзала без трибун, бассейн на 28 человек в смену, тренажёрный и фитнес-залы, залы для единоборств и бокса, а также столовая на 80 посадочных мест и буфет на 20 мест.

Рядом со зданием должна быть обустроена площадка с тренажёрами и теннисные корты на открытом воздухе. Кроме того, в непосредственной близости должен быть построен стадион для футбола с беговыми дорожками и двумя мобильными трибунами.

С момента заключения соглашения все работы должны быть завершены в течении 2 лет, а затем эксплуатировать объект в течении 13 лет. Инвестиции в проект оценивается в 1,6 млрд руб. Размер капитального гранта – 1,1 млрд руб. (предполагаемые затраты краевого бюджета на проект)

Ожидается, что торги будут объявлены не позднее, чем через 20 дней. Со стороны региона участники соглашения – министерство физической культуры и спорта, а также министерство экономического развития и инвестиций Пермского края. Во время торгов размер затрат краевого бюджета может быть снижен.

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