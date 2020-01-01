Олеся Максименко Компания «М.Видео» выставила на продажу два помещения в Перми Площади расположены в торговых центрах «Колизей-Атриум» и «Лайнер» Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Компания «Инвест-недвижимость», представляющая интересы компании «М.Видео» выставила на продажу два помещения, расположенные в торговых центрах Перми. Соответствующие объявления размещены на портале «Авито».

Помещение в ТЦ «Колизей-Атриум» площадью 2541 кв. м предлагается к продаже за 160 млн руб., в ТЦ «Лайнер» (площадью 1612 кв. м) — за 85 млн руб.

В обоих объявлениях отмечена хорошая транспортная доступность, развитая инфраструктура и наличие рядом с центрами большого количества жилья.

Добавим, «М.Видео» — одна из крупнейших розничных сетей по объёмам продаж электроники и бытовой техники в России. «М.Видео» осуществляет свою деятельность с 1993 года и является первой на российском рынке сетью, реализовавшей полноценный омниканальный подход к продажам (единый ассортимент, цена и сервис как при покупке в магазинах, так и онлайн).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.