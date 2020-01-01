ЭР-Телеком и Morion Digital запускают конкурс «УМНИК — Искусственный интеллект»
Он направлен на поддержку проектов молодых учёных от 18 до 30 лет
Фонд содействия инновациям (Группа ВЭБ.РФ) открывает прием заявок на конкурс «УМНИК — Искусственный интеллект» в рамках программы «Участник молодёжного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»).
Партнером конкурса выступает ключевой резидент технопарка Morion Digital — АО «ЭР-Телеком Холдинг» — соучредитель АНО «Цифровая экономика», ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и др.
Конкурс направлен на поддержку проектов молодых учёных от 18 до 30 лет и проводится по следующим направлениям:
искусственный интеллект;
машинное обучение;
большие данные;
в рамках следующих областей применения:
телекоммуникации;
сельское хозяйство;
промышленность;
энергетика;
информационная безопасность;
добыча полезных ископаемых;
горно-металлургическая отрасль;
медицина и здравоохранение;
экология.
Все финалисты конкурса получат возможность принять участие в бесплатном семинаре по презентации проекта от экспертов партнера конкурса. А победители помимо традиционного гранта от Фонда содействия инновациям в размере 500 тысяч рублей получат от АО «ЭР-Телеком Холдинг»:
• софинансирование в объеме 200 тыс. руб. (включая налоги);
• практику, менторскую и консультационную поддержку на базе подразделений компании в г. Москве и г. Перми;
• посещение площадок компании в соответствии с профилем и тематикой исследования в г. Москве и г. Перми;
• онлайн и офлайн образовательные мероприятия.
Оформление и подача заявок осуществляются в системе «УМНИК» по адресу: https://umnik.fasie.ru/umnik-ii/
Заявки на конкурс принимаются до 15 октября 2021 года.
Финал конкурса состоится в ноябре 2021 года в технопарке Morion Digital.
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