ЭР-Телеком и Morion Digital запускают конкурс «УМНИК — Искусственный интеллект» Он направлен на поддержку проектов молодых учёных от 18 до 30 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба компании

Фонд содействия инновациям (Группа ВЭБ.РФ) открывает прием заявок на конкурс «УМНИК — Искусственный интеллект» в рамках программы «Участник молодёжного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»).

Партнером конкурса выступает ключевой резидент технопарка Morion Digital — АО «ЭР-Телеком Холдинг» — соучредитель АНО «Цифровая экономика», ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и др.

Конкурс направлен на поддержку проектов молодых учёных от 18 до 30 лет и проводится по следующим направлениям:

искусственный интеллект;

машинное обучение;

большие данные;

в рамках следующих областей применения:

телекоммуникации;

сельское хозяйство;

промышленность;

энергетика;

информационная безопасность;

добыча полезных ископаемых;

горно-металлургическая отрасль;

медицина и здравоохранение;

экология.

Все финалисты конкурса получат возможность принять участие в бесплатном семинаре по презентации проекта от экспертов партнера конкурса. А победители помимо традиционного гранта от Фонда содействия инновациям в размере 500 тысяч рублей получат от АО «ЭР-Телеком Холдинг»:

• софинансирование в объеме 200 тыс. руб. (включая налоги);

• практику, менторскую и консультационную поддержку на базе подразделений компании в г. Москве и г. Перми;

• посещение площадок компании в соответствии с профилем и тематикой исследования в г. Москве и г. Перми;

• онлайн и офлайн образовательные мероприятия.

Оформление и подача заявок осуществляются в системе «УМНИК» по адресу: https://umnik.fasie.ru/umnik-ii/

Заявки на конкурс принимаются до 15 октября 2021 года.

Финал конкурса состоится в ноябре 2021 года в технопарке Morion Digital.

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