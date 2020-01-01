В домах частного сектора Орджоникидзевского района отключат холодную воду Причина — ремонт крупного водопровода 16 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Компания «Новогор-Прикамье» предупредила об отключении холодной воды в Орджоникидзевском районе Перми 16 сентября. Причина — ремонтные работы на водопроводе по ул. Пулковская, 11.

Как уточняет ВЕТТА, водоснабжение исчезнет с 9:00 до 19:00 в основном в домах частного сектора.

Запасы воды рекомендуется сделать жителям домов 42, 37-91 (нечетные) по ул. Гайвинская; 43-57 (нечетные) по ул. Репина; 11, 20, 21, 23 по ул. Ухтинская; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20-38 (четные), 29-39 (нечетные) по ул. Медногорская; 3, 4, 6, 9 по ул. Тихвинская; 1-13 (нечетные), 2-10 (четные) по ул. Конная; 32, 47-55 (нечетные) по ул. Севанская.





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