Отопление подано в 96,5% школ и детских садов Перми К теплу подключены более половины жилых домов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 15 сентября, в Перми к теплоносителю подключено 96,5% детских садов и школ, 83,3% учреждений культуры и 94,4% спортивных учреждений. Об этом сообщил начальник городского департамента ЖКХ Александр Власов.

Кроме того, теплоноситель подан в 3087 жилых домов (52%).

Как отметили в пресс-службе мэрии, в среднем, заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы займёт две-три недели. Таким образом батареи начнут греть в полную силу к концу сентября.

Глава Перми Алексей Дёмкин поручил своему заместителю Игорю Субботину в ежедневном режиме контролировать процесс подачи отопления, пока тепло не будет запущено во всем городе.

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