Собственники квартир в аварийных домах могут переехать в благоустроенное жильё раньше срока Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье у собственников квартир в аварийных домах, признанных таковыми до 1 января 2017 года, появилась возможность переселиться в благоустроенное жильё раньше сроков, предусмотренных региональной программой по расселению. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

По информации краевого минстроя, даже если дом внесён в программу переселения на 2023 и последующие годы, собственники могут уже сейчас обращаться в администрацию муниципалитета для заключения договоров. Затем им выплатят компенсационные средства на приобретение жилья. Эта возможность не распространяется на проживающих в квартирах на условиях найма и собственников жилья в многоквартирных домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

Отметим, с начала 2019 года по 1 августа 2021 года в рамках национального проекта расселено 141,8 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. В благоустроенные квартиры и дома уже переселены 9750 человек. Ещё предстоит расселить 340 тыс. кв. м аварийного жилья, в которых проживают 22 698 человек.

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