Новые распределительные газопроводы пущены в трёх населённых пунктах Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Запуск нового распределительного газопровода состоялся в селе Медянка Ординского муниципального округа. Газ появился на улицах Трактовой, Нагорной, Ленина и Первомайской, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В селе было проложено более 4 км распределительных сетей. Возможность подключения к голубому топливу получили 85 домовладений, в которых проживают около 2 тыс. жителей.

В свою очередь, досрочно завершилось строительство газораспределительных сетей в селе Печмень и деревне Асюл Бардымского муниципального округа. Здесь завершено строительство 20 км внутрипоселковых сетей и более 250 семей получили возможность подключить свои дома к газу.

В этом году в Бардымском округе также будут завершены работы по строительству распределительных сетей в селе Куземьярово. Техническую возможность для присоединения получат ещё 235 семей.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в последние годы правительство делает большой упор на газификацию сельской местности. «Уже второй год подряд мы строим более 600 км газовых сетей. При этом регион принял решение помогать жителям и доводить газ до фасада дома. Раньше газопровод строили только до посёлка и на основных улицах, а проблему по возведению сетей до дворов жители решали сами. Считаю, так быть не должно. Это наша задача — сделать так, чтобы газ появился у стен каждого дома», — подчеркнул глава Прикамья.

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