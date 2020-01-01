Елена Бардукова Объекты культурного наследия Соликамска отреставрируют к 2030 году В этом году на эти цели округу было выделено 30 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2021 году из регионального бюджета Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края была выделена субсидия в размере 100 млн руб. Эти средства были направлены семи муниципальным образованиям Прикамья на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Об этом на заседании краевого правительства сообщила начальник инспекции Ольга Андрианова.

Так, в рамках субсидии, в преддверии 600-летия Соликамска, округу было выделено 30 млн руб. Это средства на разработку научно-проектной документации на реконструкцию Воскресенской церкви, часовни Святых Петра и Павла и Управы земской, ремонт Соборной колокольни, Дома воеводы и Казначейства уездного. При этом на ремонт Казначейства из краевого и муниципального бюджета также было выделено 35 млн руб. Работы здесь планируется завершить до конца 2021 года.

Кроме того, в этом году на средства субсидии ведутся работы по сохранению Правления волостного в Барде, Училища мужского в Юрле, Господского дома П.Д. Дягилева в Бикбарде, Кыновского железоделательного завода в Лысьвенском городском округе, Училища приходского в Чердыни и Училища земского начального в Ильинском.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что власти региона планируют поддерживать это направление, и напомнил о договорённости привлекать к работам по сохранению объектов культурного наследия в крае частных инвесторов.

Добавим, на данный момент в Пермском крае насчитывается 1869 памятников федерального значения и 1203 — регионального.

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