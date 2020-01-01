Елена Синица ОАО «МРСК Урала» оштрафовано за затягивание сроков присоединения потребителей к электросетям Размер штрафа составил 600 тыс.руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2021 году увеличилось количество жалоб от жителей края в отношении электросетевых организаций. Чаще всего претензии касаются несоблюдения сроков подключения к сетям, передаёт пресс-служба краевого УФАС.

В частности, в ноябре 2020 года, житель посёлка Ясыри (Пермский район) заключил с ОАО «МРСК Урала» договор для подключения к электрическим сетям частный дом. Он рассчитывал, что работы завершатся до конца мая 2021 года. Однако этого не произошло. Представители электросетевой компании появились у заявителя почти через три месяца после истечения предельного срока и после того, как он обратился с заявлением в УФАС.

В результате в отношении компании возбудили административное дело части 2 статьи 9.21 КоАП РФ. По итогам рассмотрения дела монополиста признали нарушившим правила технологического присоединения к электрическим сетям. Ему назначили штраф 600 тыс.руб.

В производстве антимонопольщиков в отношении ОАО «МРСК Урала» находится ещё ряд материалов, указывающих на возможные нарушения правил технологического присоединения.

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