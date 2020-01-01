Сообщить об отсутствии отопления в квартирах можно на портале «Управляем вместе» Официальный старт подачи тепла в жилой сектор Прикамья — 15 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Жителям Пермского края предлагают жаловаться на отсутствие отопления в квартирах на портале «Управляем вместе». Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Для этого на сайте нужно выбрать категорию «Содержание МКД УК», а потом тему «Отсутствие отопления в квартире в начале отопительного периода». Чтобы отправить сообщение, необходима авторизация через сайт Госуслуг.

Все обращения будут направлены ответственным лицам для принятия мер.

Напомним, официальная дата старта подачи отопления в дома — 15 сентября. Но в связи с установившейся в регионе холодной погодой батареи в жилом секторе начали заполнять горячей водой с 10 сентября.

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