Елена Синица Самые низкие зарплаты в Пермском крае обещают работникам сферы искусства и медиа А средний предлагаемый заработок в регионе на восемь тыс. меньше, чем в среднем по стране Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Онлайн-платформа по поиску работы hh.ru выяснила, кому в Пермском крае предлагают самую высокую и самую низкую заработную плату.

По данным исследования, наиболее высокая средняя зарплата предлагается работником сферы «Высший менеджмент» (в среднем 52,8 тыс. руб.).

Кроме неё, в топ-5 по уровню зарплат вошли «Добыча сырья» — 51,3 тыс. руб., «Строительство, недвижимость» — 48,9 тыс. руб., «Автомобильный бизнес» — 47,7 тыс. руб. и «Рабочий персонал» — 47,3 тыс. руб.

Напротив, наиболее низкие зарплаты в регионе предлагают в сфере «Искусство, развлечения, медиа» — в среднем это 35,6 тыс. руб. Чуть больше предлагают работникам сфер «Бухгалтерия» и «Административный персонал» — по 35,8 тыс. руб.

В hh.ru также уточняют, что средняя предлагаемая зарплата в регионе составляет 41,3 тыс. руб., а в целом по стране — 49,3 тыс. руб.





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