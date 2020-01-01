Андрей Стрельцов Главный тренер «Пармы» Казис Максвитис возглавил сборную Литвы Специалист будет совмещать тренерскую работу в пермской команде и национальной сборной Поделиться Поделиться Твитнуть

Казис Максвитис

Константин Долгановский

Главный тренер пермского БК «Парма-Париматч» Казис Максвитис назначен главным тренером национальной сборной Литвы по баскетболу. Как сообщают в пресс-службе «Пармы», в сезоне-2021/2022 Максвитис будет совмещать тренерскую работу в пермской команде и национальной сборной.

В Перми специалист начал работать два года назад. Чуть позже он получил предложение возглавить и сборную Литвы, но тогда «Парма» не согласилась с совмещением.

Напомним, что в июле 2021 года тренер продлил контракт с пермской командой по схеме 1+1.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.