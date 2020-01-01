Владимир Путин ушёл на самоизоляцию В окружении президента России обнаружены заразившиеся COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Президент России Владимир Путин вынужден перейти на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщили в пресс-службе Кремля.

С учётом обстоятельств были внесены изменения в рабочий график главы государства. Так, Путин отменил поездку в Душанбе, но примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств — членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи.

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