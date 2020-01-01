ЖК «Салют»: финал продаж! Последние квартиры от 2,7 млн руб! Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

С радостью и гордостью сообщаем о том, что степень готовности дома в жилом комплексе «Салют»1 (Камская 2/4) уже 99%! Мы вышли на финишную прямую, а значит совсем скоро дом по-настоящему оживет и наполнится счастливыми обладателями квартир: начнется новая история жизни дома, сообщает пресс-служба PAN City Group.

Следующий, завершающий этап строительства, — это ввод дома в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию — это документ, который свидетельствует о завершенности строительства и соответствии построенного объекта различным требованиям. Информация о получении будет размещена на сайте: salutdom.ru

Тем временем в продаже остались восемь последних квартир площадью от 31,7 до 58,4 кв.м. по цене от 74,3 тыс. рублей за кв.м. Оформив сделку сейчас, вы покупаете квартиру без рисков в готовом доме по цене строящегося, ведь после ввода объекта в эксплуатацию стоимость на квартиры, как правило, увеличивается. Выбирайте понравившуюся планировку и готовьтесь к новоселью!

PAN City Group

В продаже последние квартиры-студии 31,7 кв. м. на 5, 6 и 9 этажах. Такая квартира — выгодное решение как для инвестиций, так и для жизни: функциональная комната с кухней-нишей и выходом на балкон, прихожая с местом для размещения шкафа-купе. Стоимость квартиры 2,7 млн рублей — а платеж по ипотеке составит всего от 14,7 тыс. рублей2.

PAN City Group

Отличный вариант жилья для семьи с детьми — двухкомнатная квартира площадью 47,8 кв. м. на 9 этаже: две отдельные спальни и просторная кухня-гостиная с выходом на балкон. Успевайте: такая квартира осталась всего одна!

PAN City Group

Для большой семьи — последняя квартира формата 3 евро! Продуман каждый сантиметр: две отдельные изолированные спальни, расширенная функциональная лоджия (которая может быть использована как зона отдыха или кабинет), вместительная кухня-гостиная, раздельный с/у и ванная комната — все что необходимо для комфортной жизни.

Что необходимо сделать, чтобы успеть приобрести квартиру:

— забронировать квартиру на сайте salutdom.ru;

— с менеджером отдела продаж выбрать максимально выгодный инструмент покупки;

— подписать договор долевого участия.

Специалисты отдела продаж PAN City Group помогут вам c реализацией вторичного жилья и одобрением ипотеки по ставке от 5% годовых3, оформив заявку прямо в офисе продаж. Первоначальный взнос при этом составит от 15%.

Свяжитесь с менеджером отдела продаж PAN City Group4 по телефону 207-17-07 для уточнения условий реализации и последовательности дальнейших действий.

1 ЖК «Салют» — строящийся многоквартирный дом по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, дер. Кондратово, ул. Камская, 2/4. Застройщик — ООО Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://salutdom.ru/.

2 Сумма ежемесячного платежа рассчитана для квартиры №112 на 5 этаже по адресу: Кондратово, ул. Камская, 2/4 стоимостью 2 725 281 руб. с учетом скидки в размере 2% (два) процента от базовой цены объекта долевого строительства (с учетом коэффициента этажности при внесении денежных средств в полном объёме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве) при покупке в ипотеку по ставке 5,85 % годовых по программе «Госпрограмма 2020» (действует при покупке готового или строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования). Сумма кредита от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. Срок кредита — не более 360 месяцев. Право на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют граждане Российской Федерации, при этом кредитный договор должен быть заключен до 01.07.2022 года (включительно). Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита вы можете узнать в офисах банка, на сайте psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 13.09.2021. Кредит предоставляется ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.

3 Ставка предоставляется в рамках программы Ипотека с господдержкой для семей с детьми на весь срок кредитования при личном и имущественном страховании. Заемщики — граждане РФ, имеющие первого или последующих детей-граждан РФ, рожденных в период с 01.01.2018 по 31.12.2022, либо заемщики с ребенком-инвалидом до 18 лет, рожденным не позднее 31.12.2022. Сумма кредита для МиМО, СПБ и ЛО — не более 12 млн. руб., для остальных субъектов РФ — не более 6 млн. руб. Первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредита — от 1 до 30 лет. Условия действительны на 07.07.2021 г.Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.

4 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

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