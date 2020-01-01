Анна Брюханова Пятая часть жителей Перми недовольна дворовыми парковками В то же время 28% пермяков ставят им оценку «отлично» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты портала SuperJob оценили сложность парковки в 16 городах-миллионниках. Размер выборки составил 9000 респондентов – по тысяче из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 из остальных крупных городов.

По результатам опроса, жители Перми оценили дворовые парковки в среднем на 3,2 балла из 5. При этом почти треть пермяков (28%) поставила местным парковкам отличные оценки, а ещё 19% респондентов оценили свои парковки крайне неудовлетворительно.

По удобству парковки мнения также разделились. Около 14% пермяков называют местные парковки удобными, а другие 16% респондентов, наоборот, считают их не комфортными.

В целом, ситуация с парковками в крупнейших городах России одинакова – никто не оценил дворовые парковки выше, чем на 3,3 балла – это оценка жителей Челябинска. Наименьший балл поставили ростовчане – всего 2,7 балла за удобство местной парковки. Таким образом, разрыв между самой высокой и самой низкой оценкой составляет 0,6 балла.

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