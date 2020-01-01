Мария Сыропятова Два здания в промзоне Кировского района проданы на торгах за 4,2 млн руб. Покупателем стал пермский предприниматель Валерий Баранов Поделиться Поделиться Твитнуть

Земельные участки с расположенными на них заводоуправлением и инженерным корпусом ОАО «Горнефтемаш» на торгах купил пермский предприниматель Валерий Баранов. Данные об этом размещены в ЕФРСБ.

ОАО «Горнефтемаш» входил в Западно-Уральский машиностроительный концерн (ЗУМК). Торги прошли в рамках дела о банкротстве ОАО «Горнефтемаша».

Согласно данным ЕГРИП покупатель Валерий Баранов занимается оптовой торговлей.

Двухэтажное здание заводоуправления в 2 тыс. кв. м и двухэтажное здание инженерного корпуса в 1,3 тыс. кв. м вместе с земельными участками обошлись в 4,2 млн руб. Общая площадь земли — 2,3 тыс. кв. м. Адрес всех объектов — ул. Липатова, 30.

Напомним, что в апреле с торгов было продано другое имущество ОАО «Горнефтемаш»: транспортный цех приобрела ОАО «Тивин групп» за 2,7 млн руб., склад предприятия купила ОАО «Высота» за 3,3 млн руб. Тогда же ушёл с торгов деревообделочный цех за 10,3 млн руб., а пожарное депо за 1,8 млн руб. Покупателями соответственно стали предприниматели Вячеслав Шумихин и Татьяна Михеева.

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