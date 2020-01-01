Пермь помогает всей России готовиться ко «дню жестянщика» Поделиться Поделиться Твитнуть

Чтобы не разгребать последствия первого снега, в разных регионах страны уже начали закупать противогололедные смеси. Причем все чаще ставку делают на современные материалы от Уральского завода противогололедных материалов, а не на пескосоляную смесь. Опыт предыдущих лет показал: это не только более безопасно, но и в конечном счете гораздо выгоднее для бюджета всех уровней, сообщает пресс-служба предприятия.

К новому сезону в числе первых пермский противогололедный материал «Бионорд» заказали в Новосибирске, Казани, Хабаровске, Благовещенске. Четыре первых вагона отправились во Владивосток, еще два готовятся к отгрузке в Иркутскую область. Для содержания федеральных дорог города Лесозаводского Приморского края были закуплены шесть вагонов реагента «Бионорд-Универсал».

Российская столица давно распробовала современный «Бионорд». Москва 10 лет назад отказалась от тотального использования пескосоляной смеси и получила после этого ощутимое снижение ДТП в осенне-зимнее время и пешеходного травматизма. В сезоне 2020-2021 число аварий на дорогах среди водителей в столице сократилось на 25%, хотя зима изобиловала перепадами температур, заморозками и снегопадами.

В среднем, на город с населением от 500 тысяч до 1,5 миллионов человек ежегодно приходится до 7-9 тысяч пешеходов, упавших на скользких улицах. 15-20% из них становятся инвалидами. По самым скромным оценкам Финансового университета при правительстве РФ, ежегодный экономический ущерб в России от гололедного травматизма пешеходов составляет порядка 30 миллиардов рублей — это фактически годовой бюджет крупного мегаполиса страны, например, Казани.

В дополнение к этой статистике, еще вот такие, не совсем очевидные цифры. В Управлении автомобильных дорог Новосибирска подсчитали, каждый год на дороги города высыпалось 800 КАМАЗов песка, которые превращались в пыль и грязь. С переходом на «Бионорд» с уборкой дорог дорожные службы стали справляться быстрее, а пылевая нагрузка на город ощутимо уменьшилась. Этот факт особенно важен для тех городов, где недостаточно уборочной техники и квалифицированных рабочих.

Собственная лаборатория Уральского завода противогололедных материалов позволяет изменять рецептуру антигололедного средства под конкретные требования заказчиков. Это помогает учесть особенности любого климата и успешно бороться с наледью во дворах, на федеральных трассах, мостах, взлетных полосах и так далее. А там, где зимы проходят без снега, успешно применяют обеспыливающий состав, который сохраняет дороги чистыми, снижает число пылевых бурь и экономит средства бюджета на общей весенней уборке.

«Бионорд» — современный противогололедный материал, который производится на Уральском заводе противогололедных материалов (Пермский край). В отличие от песка и пескосоляных смесей он более экологичен: быстрее выводится из почв, полностью растворяется, не засоряет ливневки и не вызывает пылевых бурь. «Бионорд» работает даже при минус 20 градусах Цельсия, тогда как техническая соль не справляется с задачей и при минус 12 градусах. Материал эффективно предотвращает дорожно-транспортные происшествия и пешеходный травматизм, что позволяет экономить гигантские суммы на оплате больничных листов и реабилитации пострадавших, а главное, помогает сохранить жизнь и здоровье людей.



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