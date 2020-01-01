Елена Синица Ещё в пяти образовательных учреждениях Перми установили антиковидные терминалы Поделиться Поделиться Твитнуть

С целью соблюдения эпидмер ещё пять образовательных учреждений Прикамья установили умные антиковидные терминалы, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Так, они появились в Пермских базовом медицинском колледже, колледже предпринимательства и сервиса, радиотехническом колледже им. А. С. Попова, агропромышленном техникуме и в НИУ ВШЭ.

В прошлом году такие терминалы установили Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ), Пермский авиационный техникум имени А.Д. Швецова и Пермский институт ФСИН России.

Установка терминала снижает риски распространения коронавируса, обеспечивает контроль масочного режима и позволяет вовремя выявить людей с повышенной температурой.

Терминал способен распознавать лица людей как в маске, так и без с точностью до 98%.

Терминал представляет собой планшет, транслирующий изображение через умную камеру. В центре экрана — силуэт. Для бесконтактного измерения температуры необходимо встать перед монитором так, чтобы отражение совпало с силуэтом. При повышенной температуре устройство издаёт тревожный сигнал.

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